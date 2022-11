Westerwolde houdt tegen MOVV de drie punten in eigen huis

VLAGTWEDDE – In een hectische wedstrijd, waar menig duel op het scherpst van de snede werd uitgevochten, boekte Westerwolde zondagmiddag op sportpark De Barlage in Vlagtwedde een zwaarbevochten zege tegen MOVV uit Midwolda. Hoewel beide ploegen qua de krachtsverhouding in het veld niet veel voor elkaar onder deden, was het Westerwolde dat in de tweede helft middels twee uitstekende doelpunten een 4 – 2 overwinning naar zich toe trok. Door deze degelijke winst steeg de ploeg van trainer Richard Streuding na één middag voetballen andermaal van de zesde naar de derde plaats op de ranglijst, waardoor in de resterende twee wedstrijden tot de winterstop weer omhoog kan worden gekeken.

Vanaf de aftrap was het Westerwolde dat met aanvallende intentie liet blijken de drie punten deze middag in eigen huis te willen houden. En in de 6e minuut was het dan ook al raak. De tijdig herstelde middenvelder Arjen Heidekamp wist vanuit de derde hoekschop op rij binnen de vijfmeter de bal met een klein knikje achter de verbouwereerde doelman Mark Mulder van MOVV laten verdwijnen: 1 – 0. MOVV zat niet bij de pakken neer en probeerde met aanvallende impulsen doelman Rudie Bergman van Westerwolde in verlegenheid te brengen. Dat lukte echter maar in geringe mate. Maar het was Westerwolde dat met de tweede treffer van de middag ging strijken. De ook deze middag weer prima spelende Frank Riks werd in de 29e minuut op links keurig vrij gespeeld en met een hem typerende sleepweging speelde hij de verdediger van MOVV uit, waarna hij de bal in de lange hoek achter Mulder liet vallen: 2 – 0. Vier minuten later was het de ook deze middag nadrukkelijk aanwezige Jordi Blaauw die de aansluitingstreffer voor MOVV op het scorebord liet aantekenen. Vanaf rechts werd hij op de zestienmeter keurig aangespeeld en na twee keer kappen lag de bal onhoudbaar voor Bergman in de linkerbenedenhoek: 2 – 1. En ook in de laatste minuut van dit eerste bedrijf was Blaauw betrokken bij de gelijkmaker. Na een goede aanval over links stapte de topscorer van de derde klasse C handig over de bal heen, waardoor Twan Smit een niet te missen kans kreeg. Beheerst schoof hij de bal van een meter of tien in de goal: 2 – 2. Hoewel een kleine domper voor de thuisploeg, was het wel een terechte afspiegeling van datgene wat beide ploegen in de eerst vijfenveertig minuten op de kunstgrasmat legden.

In de tweede helft dus de voortzetting van een open, aantrekkelijke, maar soms harde wedstrijd. Scheidsrechter Koops uit Siddeburen moest dan ook in dit deel alle zeilen bijzetten om het duel in goede banen te leiden. Bij Westerwolde was de lange tijd uit de roulatie geweest zijnde René v.d. Laan ten koste van Julian Smid in het team teruggekeerd. De snelle spits drukte dan ook vrij snel zijn stempel op de wedstrijd, want al in de 52e minuut sprintte hij voorbij zijn tegenstander en met een prima voorzet wist hij Sander van Hoorn te bereiken. Voor Van Hoorn was het daarna dan ook een kleine moeite de bal namens Westerwolde voor de derde keer deze middag tegen het net te laten ploffen: 3 – 2. Uiteraard was het hierna MOVV dat steeds meer grip op de wedstrijd kreeg. Tot echt doelrijpe kansen kwam het team van trainer Scholtens echter niet, mede doordat de verdediging van Westerwolde keurig op de been bleef. En aan alle onzekerheid kwam een eind toen invaller Michel ter Horst na een snelle, verre ingooi over echts de achterlijn haalde. Zijn bal op de mee opgestoomde linksback Mark Geukes was op maat, maar de stuit maakte het voor de jonge Bourtanger best lastig de voorzet in de 78e minuut tot doelpunt te promoveren. Maar met de meest mooie actie van de middag stelde hij de overwinning van Westerwolde veilig: 4 – 2. In het laatste kwartier trok Westerwolde geroutineerd de overwinning over de streep, waarna arbiter Koops beide ploegen naar de warme douche stuurde. Jammer was het dat een speler van MOVV na het laatste fluitsignaal de bal niet in de handen aan de scheidsrechter gaf, maar deze voor hem op de grond liet vallen. Je kunt het wel eens niet eens zijn met een beslissing van de leidsman, maar ……..

Na negen gespeelde wedstrijden met zestien punten nu dus een keurige derde plaats op de ranglijst voor Westerwolde. Een plaats die volgende week zondag in Zeijen moet worden verdedigd ten koste van het plaatselijke SVZ, dat deze middag niet wist te winnen en nu dus op de vierde plaats in de tussenstand staat, één punt minder dan Westerwolde heeft. De wedstrijd begint komende zondagmiddag om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten (80e min. Lars te Bokkel)– Rudolf Riks – Rik te Velde – Mark Geukes – Kevin v.d. Laan – Julian Smid (46e min. René v.d. Laan) – Arjen Heidekamp – Merill Wakker – Sander van Hoorn (70e min. Michel ter Horst) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. R. Koops

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 7,5

Tekst en foto’s: HJ Pleiter en Bé Eelsing, klik hier voor meer foto’s.