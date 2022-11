Westerwolde speelt thuiswedstrijd tegen MOVV uit Midwolda

VLAGTWEDDE – Vanmiddag krijgt Westerwolde het Midwolder MOVV op bezoek. Het is al weer een aantal jaren geleden dat beide ploegen elkaar voor het laatst in competitieverband troffen. We moeten terug naar het seizoen 2018 / 2019 toen Westerwolde in een van de laatste thuiswedstrijden een 5 – 2 overwinning op MOVV boekte en mede hierdoor naderhand de nacompetitie bereikte en uiteindelijk na een lange extra serie wedstrijden derdeklasser werd. Wie de historie van de wedstrijden tussen beide ploegen bekijkt, kan gemakkelijk constateren dat het altijd doelpuntrijke wedstrijden waren met een afwisselende winnaar.

MOVV staat momenteel op de tiende plaats in de tussenstand. Uit de tot dusver acht gespeelde wedstrijden werden negen punten behaald. Het team van trainer Dick Scholtens scoorde 19 keer in deze wedstrijden, maar kreeg ook 25 treffers tegen. Opvallend hierbij is dat Jordi Blaauw namens MOVV 14 van de 19 keer trefzeker was en daarmee ook onbedreigd de topscorerslijst van de derde klasse C aanvoert. Het moge duidelijk zijn waar het gevaar voor Westerwolde komende zondagmiddag schuilt. Westerwolde, dat vorige week door het verlies in en tegen Gieten een plaatsje op de ranglijst zakte, staat nu zesde met dertien punten uit eveneens acht wedstrijden. De ploeg van trainer Richard Streuding en leiders Leo Teuben en Martin Boer scoorde zelf 13 keer en kreeg 12 doelpunten tegen.

Kortom, ingrediënten genoeg voor een spannende pot voetbal, komende zondagmiddag op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. De wedstrijd begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Koops uit Siddeburen. Wedstrijdsponsor is Blokker / TOP1TOYS uit Vlagtwedde en pupil van de week is dit keer Wiljan Orsel. U bent van harte welkom!

Ingezonden