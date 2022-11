Damclub Winschoten – Roden/Leek 2   8 – 8

WINSCHOTEN – Zaterdag 26 november stond de 6e ronde van de Nationale damcompetitie op de wedstrijdkalender, waarbij Damclub Winschoten in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten het 8 tal van Roden/Leek 2 ontving.

Deze wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 8 – 8 gelijkspel waardoor Winschoten haar 2e plaats consolideerde in de 2e klasse A. Koploper SSS Kampen bleef eveneens steken op een 8 – 8 gelijkspel tegen DCH Heerenveen 2. Het achtervolgende peloton Warffum 1, Hijken DTC 3 en BEGB Britsum wonnen hun partij tegen respectievelijk HDC Hoogeveen 3, HDC Hoogeveen 4 en DCH Heerenveen 3 en volgen met 8 punten uit 6 partijen. Kampen en Winschoten zijn onderhand nog ongeslagen. Over 14 dagen neemt Damclub Winschoten het in de “uitwedstrijd” op tegen HDC Hoogeveen 4.

Uitslagen 26 november 2022

Warffum 1 – HDC Hoogeveen 3 10 – 6

Hijken DTC 3 – HDC Hoogeveen 4 11 – 5

Winschoten – Roden/Leek 2 8 – 8

DCH Heerenveen – BEGB Britsum 6 – 10

DCH Heerenveen 2 – Strijt Sonder Spijt (SSS) Kampen 8 – 8

Stand 2e klasse A

1. Strijt Sonder Spijt (SSS) Kampen 6 – 10 65 bp

2. Winschoten 5 – 8 48 bp

3. Warffum 1 6 – 8 56 bp

4. Hijken DTC 3 6 – 8 55 bp

5. Bezint Eer Gij Begint Britsum 6 – 8 52 bp

6. HDC Hoogeveen 3 5 – 6 45 bp

7. DCH Heerenveen 2 5 – 5 43 bp

8. HDC Hoogeveen 4 5 – 3 32 bp

9. Roden/Leek 2 6 – 3 42 bp

10. Warffum 2 5 – 1 20 bp

11. DCH Heerenveen 3 5 – 0 22 bp

Programma zaterdag 10 december 2022

BEGB Britsum – DCH Heerenveen 2

Roden/Leek 2 – DCH Heerenveen 3

HDC Hoogeveen 4 – Winschoten

HDC Hoogeveen 3 – Hijken DTC 3

Warffum 1 – Warffum 2

Gedetailleerde uitslag

Winschoten – Roden/Leek 2

1. Geert Lubberink – Martijn Mathezing 1 – 1

2. Janick Lanting – Henk van der Berg 1 – 1

3. Albertus Kamps – Cees Dijkstra 1 – 1

4. Henk Prak – Gerrit Terpstra 0 – 2

5. Johan Mulder – Jan Sikkens 2 – 0

6. Han Tuenter – Lammert van der Sluis 0 – 2

7. Jan Starke – Herman Scholte 2 – 0

8. Ben Haan – Luitzen van der Heide 1 – 1

8 – 8

Wedstrijdverloop

Damclub Winschoten kon zaterdag tegen Roden/Leek 2 niet beschikken over een fit achttal, desondanks werd er volop gestreden voor de punten en kon na afloop een ieder tevreden zijn met de 8 – 8 eindstand. Roden/Leek 2 is de laatste jaren beduidend sterker geworden. Het 2e team van Roden/Leek is, begin van het damseizoen, een samenwerkingsverband aangegaan met Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen. Beide damverenigingen konden namelijk geen team vormen voor de 2e klasse A, dus werd besloten verder te gaan met Roden/Leek 2. Roden/Leek 2 opende zaterdagmiddag de score na verlies van Henk Prak tegen Gerrit Terpstra. Henk zag in deze partij zijn goedbedoelde combinatie verdampen. Gerrit Terpstra is topscoorder van de 2e klasse A. Daarna pakte Janick Lanting een punt tegen Henk van den Berg en trok Johan Mulder de stand weer gelijk na winst tegen Jan Sikkens, 3 – 3. Johan verraste Jan Sikkens met een doorbraak naar dam, waarna hij de strijd staakte.

Ben Haan trok vervolgens de tussenstand op naar 4 – 4 na een remise tegen Luitzen van der Heide, 4 – 4. Geert Lubberink voegde hier een punt aan toe na een puntendeling tegen Martijn Mathezing, en Albertus Kamps deelde de punten met Cees Dijkstra, 6 – 6. Martijn wist tegen Geert in de analyse alle dreigingen te omzeilen. Daarna had Han Tuenter de remise binnen handbereik, maar verloor nog door tijdsoverschrijding. Gelukkig was Jan Starke in topvorm met een zege tegen Herman Scholte, waardoor Winschoten op de valreep langszij kwam met 8 – 8 als eindstand. Jan Starke kreeg op een gegeven moment een winnend eindspel op het bord, hetgeen 2 punten opleverde.

Ingezonden