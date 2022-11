Grote erfverkoop op 3 en 4 december in Ter Apelkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 28 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DRUILERIG | MORGEN MISTIG

Het wordt een bewolkte en ietwat nevelige dag met nog regelmatig enige regen of motregen. Het zal van tijd tot tijd behoorlijk druilerig zijn. Vanavond wordt het wel wat droger maar dan is er weinig wind en dus is er dan kans op dichte mist. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 8 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, kracht 2 tot 3.

Vannacht is er dus maar weinig wind en dan is het een graad of 5: morgen kan eventuele mist hardnekkig zijn met wellicht nog wat motregen.

Woensdag is het niet veel anders met vochtig weer en kans op motregen, maar vanaf donderdag is er een matige tot vrij krachtige oostenwind. Het wordt dan droger met zonnige perioden en de mist en de regen zijn dan weg. De middagtemperaturen dalen eind van de week naar 1 tot 3 graden, en de minimumtemperaturen naar 0 tot -3.