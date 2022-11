DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Bij een ongeval op de Meppener Straße is vanmorgen om half acht een 15 jarig meisje gewond geraakt. De scooterrijdster werd door een 67 jarige bestuurder van een Skoda van achteren aangereden toen ze remde om linksaf een landweg in te slaan. Het meisje is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Rhede

Gistermiddag heeft het grensoverschrijdend politieteam om kwart voor drie op de L52 in Rhede een 29 jarige Pool gecontroleerd. Hij was kort daarvoor met zijn auto met Duitse kentekenplaten de grens gepasseerd. Tijdens het onderzoek ontdekte een drugshond dat de man een zakje met daarin 48 ecstasytabletten en twee gram cocaïne bij zich had. Er is proces-verbaal opgemaakt. De drugs (foto: politie Emsland) zijn in beslag genomen.