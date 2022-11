Theater ‘Zie de mens’ in de Spil in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Op 9 december in de Spil te Nieuwe Pekela, wordt de theatervoorstelling Zie de mens opgevoerd. Hiervoor wordt de sporthal omgetoverd tot theater. De voorstelling wordt georganiseerd i.s.m. de Norbertus Parochie, Gemeente Pekela en de Classis Groningen- Drenthe en mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen.

Zie de mens wordt voor u gespeeld door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Dit is een theatercollectief uit Zwolle van theatermakers en mensen die in armoede leven. Samen realiseren ze theatervoorstellingen van artistieke en inhoudelijke kwaliteit.

Zie de mens is een theatrale collage, geïnspireerd op autobiografische geschiedenissen van mensen die in armoede leven. Naast dat Zie de mens een bijzondere theaterervaring is, dragen ze hun kennis van armoede over en roepen op tot solidariteit met allen die kansarm en kwetsbaar zijn. Op die manier hopen ze mensen te inspireren om samen te bouwen aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Samen nemen zij u mee op een poëtische reis door de Nederlandse samenleving, zoals deze gezien en beleefd wordt door mensen aan de voet van de maatschappelijke ladder. Zie de mens is een persoonlijk document gebaseerd op autobiografische geschiedenissen uit hun leven. Zo brengt de theatervoorstelling op een authentieke manier een wereld over het voetlicht, die gewoonlijk ongezien en ongehoord blijft.

Enkele reacties van toeschouwers:

“Een heel sterke voorstelling. Bijzonder hoe de spelers een levensecht verhaal vertolken. Soms confronterend, dan weer kunstzinnig”.

“Fantastische voorstelling!! Goed acteerwerk, creatief concept. En bovenal het thema Zie de mens. Een hartverscheurende oproep om in de systeemwereld ondergeschikt te maken aan de menselijke maat”.

“ZEER DE MOEITE WAARD, om verschillende redenen: de authenticiteit van de verhalen die door de ‘ervaringsdeskundigen’ worden verteld; de fantastische tekstregie; het gedreven spel; de prachtige vormgeving”.

“Het is een rake voorstelling die mij ook echt heeft geraakt.”

De voorstelling is gratis toegankelijk. Ze verzoeken u vriendelijk om u aan te melden.

wresinskicultuur.nl/aanmelden

Er zullen nog meer voorstellingen in Groningen worden gespeeld. (Op 10 december in Hoogezand en 14 december in Veendam) Kijk hiervoor op de website: www.wresinskicultuur.nl.

Waar: De Spil

Adres: Beukenlaan 1, Nieuwe Pekela

Wannneer: Vrijdag 9 december om 20u00 (ontvangst vanaf 19u15)

Kosten: Gratis. Vrije gift na afloop

Aanmelden: Reserveer hier uw ticket: wresinskicultuur.nl/aanmelden

Ingezonden

Foto’s: Joanne Saltet