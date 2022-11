Jongeren kunnen langer thuis wonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 29 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN REGEN | PER DAG KOUDER

Op zich is het een rustige dag met weinig wind, maar wij hebben nog met een klein front te maken en daardoor valt er af en toe regen of motregen. En door de zwakke wind is het ook mistig en soms is er ook dichte mist met zicht minder dan 500 meter. Dus het is niet zo best op de weg want ook vanmiddag kan het mistig en druilerig zijn. Veel wind is er dus niet en het is ook vrij zacht met temperaturen rond 8 graden.

Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking en er blijft een goede kans op mist. Morgen zal de zon in de loop van de dag af en toe doorbreken maar eerst kan het nog mistig zijn. Het is morgen droog en het wordt dan 5 á 6 graden. Want er komt morgen een matige noordoostenwind op gang en die voert vrij koude lucht aan.

Na morgen gaat die afkoeling nog door met een noordoosten- tot oostenwind en de minimumtemperaturen komen in het weekend uit op -1 tot -3 en de middagtemperaturen op 1 tot 3 graden boven nul. Het is dan wisselend met zonnige perioden en mogelijk een lokale regen- of sneeuwbui. En ook na het weekend is het vrij koud, zonder dat het direct de hele dag gaat vriezen of hard gaat sneeuwen.