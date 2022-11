48e Noorderpoort Nieuwjaarsloop Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zaterdag 7 januari 2023 vindt de traditionele Noorderpoort Nieuwjaarsloop in Stadskanaal plaats. De Noorderpoort Nieuwjaarsloop bestaat uit recreatielopen over 6 en 10 km. De organisatie is in handen van Runners Stadskanaal.

Nadat de laatste twee jaar als gevolg van COVID-19 de Nieuwjaarsloop niet mocht plaatsvinden, kan deze keer het evenement weer doorgaan. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 200 en inschrijving is alleen mogelijk bij voorinschrijving. Inschrijven via www.inschrijven.nl kan vanaf woensdag 30 november 2022 en loopt t/m donderdag 5 januari 2023 om 23.59 uur.

De startnummers kunnen op zaterdag 7 januari 2023 vanaf 13.00 uur tot 13.40 uur worden opgehaald in een tent bij het Noorderpoort, Sportparklaan 5 te Stadskanaal, nabij de atletiekbaan. De start van de recreatieloop over 6 km is om 14.00 uur, terwijl de deelnemers aan de 10 km om 14.05 uur worden weggeschoten. De start en de finish zijn op de Sportparklaan.

Het parcours is geheel verhard en voert de deelnemers o.a. over fietspaden in het bos. De lopers worden verbaal ondersteund door spreekstalmeester Henk Edo Willems.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een kop snert die buiten bij de marktkramen wordt uitgereikt. Voor de deelnemers aan zowel de 6 als de 10 km is er voor de eerste drie mannen en vrouwen een prijs beschikbaar. De prijsuitreiking vindt direct na binnenkomst plaats bij de finish.

Tijdregistratie wordt gedaan door Sportscom.nl, waarbij de chip zich aan de achterkant van het startnummer bevindt. Het startnummer mag na afloop worden gehouden.

Bij de finish staat tevens een tijdklok opgesteld waarop de gelopen tijd kan worden gezien.

De uitslagen zullen worden vermeld op www.uitslagen.nl

Hoofdsponsor van de Nieuwjaarsloop is Noorderpoort.

Meer informatie over de Noorderpoort Nieuwjaarsloop is te vinden op www.runnersstadskanaal.nl

Ingezonden