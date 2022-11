Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Jipsinghuizen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 30 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NEVELIG MET WAT MOTREGEN | MORGEN ZONNIGE PERIODEN

Het is een tamelijk bewolkte dag en het is nevelig met kans op wat motregen, maar er is ook een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en dat houdt mist bij ons tegen. De maximumtemperatuur is ongeveer 6 graden.

Vannacht klaart het een beetje op en daardoor koelt het af tot rond het vriespunt. En morgen stijgt de temperatuur tot rond de 5 graden, maar daar komt wel af en toe zon bij en het blijft morgen ook droog.

Maar dat is zaterdag wellicht anders want dan wordt het maar 2 á 3 graden. Dan is er vrij veel bewolking en is er ook kans op een paar regen- of sneeuwbuien. En dan zou zondag weer droog moeten zijn met flinke zonnige perioden. Het dit weekend koud met minimum rond -2 en maximum rond +2 graden. Maandag is er meer bewolking met kans op sneeuw of regen en zo blijft het licht wisselvallig en vrij koud, maar echt winter lijkt het voorlopig niet te worden.