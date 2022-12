Jan en Harry provinciewinnaars Groningen Amateurscheidsrechter van het Jaar-verkiezing

OUDE PEKELA, DELFZIJL – De stemmen zijn geteld en de provinciewinnaars uit de provincie Groningen voor de Amateurscheidsrechter van het Jaar-verkiezing zijn bekend. Verenigingsscheidsrechter Harry Damveld, fluitend bij NEC in Delfzijl en KNVB-scheidsrechter Jan Zijl, onder andere fluitend bij Vv Noordster in Oude Pekela, vertegenwoordigen de provincie Groningen tijdens de eindfase van de landelijke verkiezing. De ontknoping van deze verkiezing is op 7 januari op de KNVB Campus in Zeist.



Kwartfinale

Uit meer dan 19.000 stemmen is uit elke provincie één verenigingsscheidsrechter en één KNVB-scheidsrechter afgevaardigd naar de kwartfinaleronde. In de kwartfinale mogen de genomineerde scheidsrechters aan de jury motiveren waarom zij de Amateurscheidsrechter van het Jaar moeten worden. Een overzicht van alle genomineerde verenigings- en KNVB-scheidsrechters in Nederland vind je op: www.scheidsrechtervanhetjaar.nl/eindstand.

Halve finale

Van de twaalf provinciewinnaars per categorie gaan uiteindelijk zes verenigingsscheidsrechters en zes KNVB-scheidsrechters door naar de halve finale. Deze halvefinalisten krijgen een bezoek rondom een wedstrijd en worden ook in de praktijk beoordeelt.

Finale op de Dag van de FairPlay

Drie scheidsrechters per categorie gaan uiteindelijk door naar de finale op 7 januari tijdens de Dag van de FairPlay, op de KNVB Campus in Zeist. Zij worden aan een vragenvuur onderworpen door de vakjury bestaande uit Franca Overtoom (assistent-scheidsrechter betaald voetbal), Bas Nijhuis (scheidsrechter betaald voetbal), Marc van Erven (CEO ARAG) en Sjoerd Mossou (voetbaljournalist, columnist en schrijver). De twee uiteindelijke winnaars krijgen tijdens de Dag van de FairPlay de award voor Amateurscheidsrechter van het Jaar uitgereikt.

De Dag van de FairPlay is een sympathieke dag voor alle amateurscheidsrechters en een dag waarin FairPlay centraal staat. ARAG staat op deze dag rechtstreeks in contact met (potentiële) scheidsrechters. Samen met elkaar leert de aanwezige groep over relevante thema’s, zoals leiderschap, mentale fitheid en looplijntechnieken. Ook krijgen de scheidsrechters een update over de spelregels en is er een terugblik op het WK voetbal met scheidsrechter Danny Makkelie. Het doel is uiteindelijk om het scheidsrechtertalent bij de amateurscheidsrechters naar het volgende niveau te brengen.

Belang van scheidsrechters

KNVB en ARAG startten begin oktober de zoektocht naar de Amateurscheidsrechter van het Jaar. Met de verkiezing vragen beide partijen aandacht voor amateurscheidsrechters en het belang van FairPlay op de Nederlandse voetbalvelden.

Bas Nijhuis, voormalig internationaal scheidsrechter in het betaald voetbal en eveneens jurylid: “We bevragen de zes finalisten op onderwerpen als spelplezier, toepassing van de regels en het voorkomen en oplossen van conflicten. Uiteindelijk is de award vooral een aanmoedigingsprijs om de scheidsrechters in het zonnetje te zetten. Duizenden amateurscheidsrechters door het hele land fluiten uit liefde voor de sport en doen dit op vrijwillige basis, maar krijgen daarvoor niet altijd de waardering. Daar willen we met deze verkiezing meer aandacht voor vragen.”

Website: www.scheidsrechtervanhetjaar.nl.

Ingezonden