Uitslag Vlagtwedder eindejaarskalender

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 1 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL BEWOLKING | KOUD WEEKEND

De bewolking zal ook vandaag overheersen maar af en toe zal het door de noordoostenwind ook een beetje openbreken. Het blijft vrijwel overal droog, er komt windkracht 3 te staan, en de maximumtemperatuur is ongeveer 5 graden.

Morgen is de kans op opklaringen wat groter want dan is er een matige oostenwind en wordt de lucht wat droger. En daarmee wordt het ook wat kouder met vannacht een minimumtemperatuur rond het vriespunt en morgenmiddag een maximum rond +3.

In het weekend daalt dat tot +1 of +2 en ’s nachts wordt het dan in het algemeen -1 tot -3. Op de Wadden is in het weekend kans op enkele sneeuw- of regenbuien, maar wij houden het met een oostenwind dan droog met zonnige perioden. Na het weekend gaat de temperatuur waarschijnlijk iets omhoog, maar later in de week wordt het weer kouder en dan zou het écht winters kunnen gaan worden.