Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen

WESTERWOLDE, PEKELA – Met een opbrengst van bijna € 13 miljoen verbreekt de Grote Clubactie voor het derde jaar op rij al haar records. Verenigingen uit Westerwolde haalden samen € 11.115 op; verenigingen uit Pekela haalden samen € 14.784 op. Zijne Majesteit de Koning gaf de voorzet met zijn bewogen quote en iedereen kopte deze massaal in.

Algemeen Directeur Frank Molkenboer: “Prachtig dat mensen ook in deze tijden bereid zijn om ‘hun cluppie’ te steunen. Dit is een geweldig gebaar naar het verenigingsleven en al hun vrijwilligers. Wat me elk jaar opnieuw raakt is niet zozeer het aantal verkochte loten, maar het feit dat zoveel leden van verenigingen zich inzetten voor hún club. Het is een vrijwilligersgebeuren, van jong en oud, met een sterk sociaal karakter. Recent onderzoek toont aan dat men juist meedoet om elkaar en hun club te helpen. Zo is het in 1972 ooit bedacht en dat is ook al 50 jaar de kracht van de Grote Clubactie.”



Koning Willem-Alexander: verenigingen zorgen voor de mooiste momenten

De Grote Clubactie heeft financieel, sociaal én maatschappelijk grote impact, vindt ook koning Willem-Alexander: “Verenigingen verbinden en zijn de bouwstenen van onze maatschappij. Met de Grote Clubactie krijgen verenigingen overal in Nederland een extra financieel steuntje in de rug. Clubs in sport, hobby en cultuur blijven daardoor toegankelijk voor iedereen. Geweldig dat zoveel enthousiastelingen zich steeds weer inzetten om de actie tot een daverend succes te maken.”



Van voetbalvereniging tot bridgeclub

350.000 leden van 5.500 verenigingen gingen samen langs de (digitale) deuren. Of je nu in je clubtenue aanbelt bij de buren of je oom en tante aan de andere kant van het land een appje met jouw verkooplink stuurt. Dit jaar bleek dat men meer dan ooit bereid was om een club te steunen.

Van voetbalvereniging tot fanfare en van gehandicaptenvereniging tot postzegelverzamelaarsclub: de Grote Clubactie is er voor iedereen die, uit liefde voor de club, een steentje wil bijdragen. Voor jong en oud; sport, hobby en cultuur. Voor clubs van 10 tot 3.000 leden. Door heel Nederland, van Groningen tot Maastricht. En de Grote Clubactie is er voor kleine én grote spaardoelen. Al vanaf die allereerste dag is dat zo en zo zal het blijven.



Veel steun aan clubs in deze financieel pittige tijden

Energieprijzen rijzen de pan uit, inflatie is op een ongekende hoogte en alles wordt duurder. Ook voor verenigingen. De Grote Clubactie maakt het voor clubs mogelijk om ook in deze dure tijden extraatjes te blijven organiseren voor hun leden. Zo kunnen verenigingen nieuw materiaal aanschaffen, vrijwilligersdagen organiseren en nog veel meer. Uit liefde voor de club hebben mensen zich meer dan bereid getoond om een steentje bij te dragen.

Dit jaar deden in Westerwolde de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club.

Sellingen Judo Tan Ren Jutsu €2718 Bellingwolde VV Bellingwolde €2466 Vlagtwedde Lc& Pc De Woudruiters €2109 Ter Apel Scouting Guy de Fontgalland €2001, Turn Centrum Noord €741 Blijham Sportvereniging Blijham €858 Wedde Voetbalvereniging Wedde €222

Oude Pekela Noordster €3522, Zempo €1494, LTC Oude Pekela €549, Judoschool Wouter Meijer €417 Nieuwe Pekela Scouting Pekela €3501, Sportvereniging Dynamica €2238, Speeltuinvereniging Doorsnee €1656, Gecombineerde Zwemver. Winschoten GZVW €1407

