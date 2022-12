Kerst Krans Kunst Route in Westerwolde en Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 2 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT SNEEUW OF REGEN | KOUD WEEKEND

Het is een bewolkte toestand om de dag mee te beginnen en de temperatuur ligt rond +1, soms kan er ook wat lichte sneeuw of motregen vallen. Dus wees niet verbaasd als het even sneeuwt, maar het blijft niet liggen want daarvoor is het te weinig. Vanmiddag kan de zon soms doorbreken maar vaak zal dat niet zijn en een klein buitje met wat regen of sneeuw blijft mogelijk. De maximumtemperatuur is 2 á 3 graden en er staat windkracht 2 tot 4.

Morgen zijn de kansen op wat zon groter dan vandaag, maar er blijft vrij veel bewolking en vannacht en morgenochtend blijft er kans op een lichte sneeuwbui. Minimumtemperatuur vannacht rond het vriespunt, maximum morgen opnieuw 2 á 3 graden.

De zondag is goed voor nachtvorst met minima van 0 tot -2 graden, overdag is het dan 0 tot +2. Er is een beetje zon en de oostenwind doet vrij koud aan. Echt een beetje winterweer. Na zondag draait de wind naar noordoost tot oost en dan is het iets minder koud met ’s middags ca. 4 graden en enkele regenbuien. Later in de week is het weer wat kouder met winterse buien en kans op nachtvorst.