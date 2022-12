Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Bourtange te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 3 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE WIND | LICHT WINTERSE WEEK

Het is een kille zaterdag met eerst veel bewolking en lokaal nog een kleine sneeuw- of regenbui, vanmiddag en vanavond kan de bewolking af en toe doorbreken. Niet dat het daardoor prettig weer zal worden want de temperatuur ligt maar rond 3 graden en de oostenwind is windkracht 3 tot 5. En daarmee ligt de gevoelstemperatuur een paar graden onder nul.

De échte temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt en het blijft waaien: morgenochtend is het dan ook winters met af en toe zon en een paar wolkenvelden. De maximumtemperatuur voor morgenmiddag is +2 en dan kan er ook wat zon zijn, maar de bewolking blijft morgen overheersen en vooral de wind maakt het opnieuw koud.

Maandag wordt het 3 of 4 graden en dan waait de wind uit noordoost tot noord, mogelijk valt er dan wat regen of sneeuw. Dinsdag en woensdag is er een matige westenwind en die geeft af en toe een regenbui, later in de week zakt het kwik weer naar 2 tot 3 graden met kans op nachtvorst en kans op enkele winterse buien.