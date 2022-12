Veteranenmonument onthuld tijdens lokale veteranen dag Stadskanaal

STADSKANAAL – Vandaag onthulden Harm ten Have, Adriaan Bregita, Jesper Csonka en Jordy Eggens van van de opleiding Allround Constructiewerk van Noorderpoort in het bijzijn van de Knoalster veteranen het veteranenmonument in het Julianapark in Stadskanaal. Dit symbolische kunstwerk is ontworpen en gemaakt door deze studenten van Noorderpoort. Het initiatief voor dit monument kwam van Janny Koerts, vrijwilliger van Stichting De Witte Anjer. De onthulling werd gecombineerd met de jaarlijkse lokale veteranen dag van de gemeente Stadskanaal.

“Het monument is het resultaat van een mooie samenwerking tussen overheid onderwijs en inwoners en een mooie manier om ook de jongere inwoners van Stadskanaal bewust te maken van de belangrijke inzet van de veteranen” aldus burgemeester Klaas Sloots.

Iets tastbaars om achter te laten

‘Wij waarderen de inzet van onze veteranen enorm, hun inzet is van onschatbare waarde. De oorlog in Oekraïne bewijst maar weer dat vrede niet vanzelfsprekend is. Jammer dat de inzet van onze veteranen noodzakelijk is geweest omdat er nog steeds gebieden op de wereld zijn die niet veilig zijn, maar wat ben ik trots op deze mensen die zich zo hebben ingezet voor de veiligheid van anderen. Een monument hiervoor is dan ook niet meer dan logisch’ licht burgemeester Sloots toe. Het monument is ontworpen en gemaakt door de studenten van Noorderpoort. Ze vonden het een hele eer om dit project te mogen doen: ‘Wij vonden dit een mooie kans om iets tastbaars achter te laten voor de veteranen, om het monument te mogen maken vonden wij dan ook een hele eer. We hopen dat iedereen dan net zo trots op dit eindresultaat zal zijn als wij.’

Symboliek

De studenten van Noorderpoort hebben het ontwerp gemaakt in samenwerking met kunstenaar Willy Oosterveld en stichting Up to Us. Een doordacht concept met veel symboliek, die door de studenten tastbaar is gemaakt in de vorm van het veteranenmonument. De sokkel bestaat onderaan uit ‘old look’stenen die het verleden representeren waar alles op gebouwd is. De rij nieuwere stenen daar bovenop symboliseert de tijd van nu, voortkomend uit het verleden. Bovenop de stenen en onder het monument zijn uitsparingen in het beton vrij gelaten om waxinelichtjes in te zetten. Deze uitsparingen zijn aan de ene kant voorzien van een blauwe glasplaat (blauw staat voor VN-vredesmissies), en aan de andere kant van een groene glasplaat (de kleur die staat voor oorlogsmissies, die helaas ook nodig zijn). Bovenop de stenen met glasplaten is een grote V van cortenstaal geplaatst. De V is qua vorm gelijk aan de veteranenspeld en het cortenstaal gaat roesten. De roest wordt dan de beschermlaag en symboliseert hiermee de bescherming die onze veteranen hebben geboden. In het midden van het monument is een wereldbol te vinden, die wordt gedragen door de V, ofwel de veteranen, omdat zij zorgen voor veiligheid.

Lokale veteranendag

De onthulling van het monument was onderdeel van de lokale veteranendag. De dag begon met een welkomsttoespraak van burgemeester Klaas Sloots. Na een kopje koffie gingen alle genodigden naar het monument. De onthulling werd afgesloten met twee minuten stilte en het Wilhelmus. Daarna was er gelegenheid voor de veteranen om bij te praten en onderlinge ervaringen uit te wisselen tijdens de ‘blauwe hap’ maaltijd in Theater Geert Teis. De lokale veteranendag wordt jaarlijks georganiseerd in de gemeente Stadskanaal, vrijwel altijd de week voor de nationale veteranendag in juni. Omdat de gemeente de veteranendag graag wilde koppelen aan de onthulling van het veteranenmonument, is er dit jaar voor gekozen om de veteranendag in december te houden.

Ingezonden door gemeente Stadskanaal

Foto’s: Hemmo Kuiper