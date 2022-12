Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 4 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW GRIJS EN KOUD | GEEN ECHT WINTERWEER

Het zal ook vandaag een grijze en en koude dag worden, met een temperatuur vanochtend rond het vriespunt en die matige oost-noordoostenwind met windkracht 4. Er is kans op wat motsneeuw maar meestal is het droog en de maximumtemperatuur is +2 graden.

Morgen stijgt de temperatuur tot een graad of 4 maar netto heeft dat weinig effect. Want vanuit het zuiden is er kans op wat regen en op natte sneeuw, terwijl de wind draait naar het noordoosten tot noorden. Meer regen valt er in Oost-Nederland en in Duitsland, maar ook daar zal eventuele sneeuw niet blijven liggen.

En dinsdag en woensdag gaan de dag-temperaturen zelfs omhoog naar 5 of 6 graden. Dat komt dan door een west-noordwestenwind; die geeft daarbij ook enkele opklaringen en een paar regenbuien. Na woensdag is de wind veranderlijk. Het wordt dan weer wat kouder met kans op nachtvorst en een winterse bui, maar overdag blijven de temperaturen enkele graden boven nul. Dus echt winterweer is er ook op langere termijn voorlopig nog niet bij.