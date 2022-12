Gamen in de Bibliotheek

STADSKANAAL – Dinsdag 13 december kan er weer volop gegamed worden met Impacter en BiebLab. Vanuit Bibliotheek Stadskanaal maken de Groningse bibliotheken samen met de jongeren van Impacter het liveprogramma De Gameshow. Deze avond kan je in de bibliotheek ook zelf gamen in het GameCafé.

De Gameshow

De Gameshow is een maandelijks gameprogramma van BiebLab en Impacter. Live vanuit Bibliotheek Stadskanaal maken we elke tweede dinsdag van de maand een show voor én door jongeren. In de Gameshow spelen we gamebattles, praten we je bij over de nieuwste releases en de grappigste bugs. Kijk mee en schakel dinsdag 13 december om 19.00 uur in via youtube.com/bieblab.

Zelf gamen in het GameCafé

Wil je de uitzending bijwonen én zelf lekker gamen? Dat kan! Dinsdag 13 december vindt in Bibliotheek Stadskanaal ook het GameCafé plaats. Van 19.00 uur tot 21.30 uur kunnen jongeren vanaf 13 jaar samen gamen. Je mag je eigen gamelaptop meenemen, maar er staan ook verschillende consoles en laptops voor je klaar. Zo kan je onder andere gamen in virtual reality.

Het GameCafé is een initiatief van Impacter en Bibliotheek Stadskanaal. Kijk voor meer informatie op www.bieblab.nl

Ingezonden door Jolanda Robben