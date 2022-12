Politie onderzoekt brand Magnusstraat: getuigen en camerabeelden gezocht

GRONINGEN – Vanmorgen rond 6:00 uur heeft er een grote brand gewoed aan de Magnusstraat in Groningen. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Bij aankomst van politie en brandweer stonden vier auto’s in brand. Deze auto’s stonden geparkeerd onder twee carports naast elkaar. De voorgevels van beide woningen zijn door de brand ook zwaar beschadigd. De brandweer had bij aankomst het vuur snel onder controle en kon verdere uitbreiding voorkomen, maar de situatie had heel anders af kunnen lopen. In beide huizen lagen de bewoners nog te slapen. Zij konden gelukkig op tijd hun huizen verlaten doordat zij waren gewaarschuwd door buurtbewoners.

Geef je informatie door!

De recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en houdt er rekening mee dat er sprake is van brandstichting. Er wordt technisch en sporenonderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. De politie is ook op zoek naar getuigen en camerabeelden. Woont u in de buurt of (nabije) omgeving van deze brand? En hebt u camerabeelden (van bijvoorbeeld een dashcam, deurbelcamera en/of andere beveiligingscamera) die ons kunnen helpen? Hebt u gezien dat één van de auto’s in brand werd gestoken? Of weet u in het algemeen meer over deze brand? Neem dan direct contact op met de politie. Dit kan door te bellen naar 0900-8844 o.v.v. zaaksnummer 2022323110. Anoniem informatie doorgeven kan ook. Bel dan met 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier onderaan deze pagina gebruiken.