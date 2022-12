Badeendjes zwemmen voor het goede doel

VEENDAM – Op zaterdag 6 mei 2023 zwemmen 6.000 badeendjes door het Oosterdiep in Veendam. En dat alles voor een goed doel. De Lionsclub Veendam organiseert op 6 mei de eerste Veendammer Badeendjesrace! Als alle loten verkocht worden zullen 6.000 genummerde badeendjes in één keer losgelaten worden. Het badeendje dat als eerste binnen is, wint de hoofdprijs. De volgende badeendjes staan voor de daarop volgende prijzen.



Het totale prijzengeld bedraagt ruim € 4000. De Hoofdprijs is een 55 inch LG 4K LED Televisie ter waarde van € 529,-. De andere prijzen zijn onder meer een heerlijk verwenarrangement inclusief overnachting in Bad Nieuweschans, een ballonvaart voor 2 personen en een Weber barbecue en nog veel meer! Een overzicht van alle prijzen is vanaf 17 december te vinden op www.lionsclubveendam.nl/badeendjes.



Het verkopen van de loten start tijdens de kerstmarkt in Veendam. Geïnteresseerden kunnen in de stand van de Lionsclub op het Veenlustplein terecht voor loten. Het nummer op het lot staat voor een eendje dat 6 mei te water wordt gelaten. Het is overigens niet nodig om bij de race aanwezig te zijn maar natuurlijk wel erg leuk om erbij te zijn. De winnende lotnummers worden ook op de website en facebookpagina van de Lionsclub Veendam bekendgemaakt. We hopen dat u ook meedoet!



Goede doel

De opbrengst van deze actie gaat naar zwem- en poloclub Bubble. Begin 2022 kreeg de club te maken met een enorme schok toen hun clubhuis afbrandde. Inmiddels is duidelijk dat er ook dankzij hun eigen inspanningen een nieuw clubhuis gebouwd gaat worden. Maar er zijn nog wel fondsen nodig om alles weer helemaal op orde te krijgen. Bubble deed dan ook een aanvraag bij de Lionsclub Veendam voor een financiële bijdrage. Zonder speciale acties kan de Lionsclub echter vaak maar een klein gebaar maken. Daarom is gekozen om Bubble te ondersteunen met de opbrengst van de badeendjesrace.

