Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 5 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | IETS HOGERE TEMPERATUREN

Het is ook vandaag bewolkt en grijs en het is weliswaar iets minder koud met een maximum van 5 graden, maar het waait nog steeds en af en toe valt er regen of motregen. Vanmiddag kan het wat langer achter elkaar regenen, maar sneeuw is er niet en de wind draait bij naar het noordoosten tot noorden.

Ook vanavond valt er soms regen, vannacht en morgenochtend is het overwegend droog en met een noordwestenwind komen er dan enkele opklaringen. Morgenmiddag en morgenavond brengt die noordwestenwind op zijn beurt enkele buien, bij een temperatuur rond 5 graden.

Woensdag geeft daarna ook een noordwestenwind met af en toe zon maar ook buien, vanaf donderdag is het opnieuw kouder met middagtemperaturen geleidelijk dalend naar 1 á 2 graden boven nul. Eind van de week is er ’s nachts ook lichte vorst en dan is er ook kans op een winterse bui en omdat er dan maar weinig wind zal staan, is er ook kans op mist en gladheid.