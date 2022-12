DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Völlenerkönigsfehn

Gisteravond is door onbekende oorzaak aan de Hundsteert in Völlenerkönigsfehn een Audi A4 in brand geraakt. De brand werd om 18.25 uur door een bewoner ontdekt. Het vuur verwoestte de auto en sloeg over naar de carport en de gevels van de twee-onder-een-kapwoningen, die in verbinding ​​met de carport stonden. Ook een naastgelegen bijkeuken liep schade op. Door de aangerichte schade en resten blusmiddel moest de gas- en elektriciteitsvoorziening worden afgesloten. Beide geschakelde woningen zijn daarom voorlopig niet bewoonbaar. De schade wordt geschat op een bedrag van zes cijfers. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.

Papenburg

Op 2 december is tussen 9.10 en 9.30 uur op de parkeerplaats van een dokterspraktijk aan de Birkenallee een VW Golf aangereden. De wagen heeft voor 1.000 euro schade aan de achterbumper. De veroorzaker is onbekend.

Meppen

Tussen zaterdag 18.00 en zondag 17.45 uur is bij een schuur aan de Feuerdornweg ingebroken. Voor zover bekend is er niets gestolen. Over de hoogte van de aangerichte schade is niets bekend.