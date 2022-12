Oldambt verwijdert fietspalen om de fietsveiligheid te verbeteren

OLDAMBT – Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken tussen fietsers en fietspalen. Gemeente Oldambt werkt daarom samen met verschillende organisaties om fietspalen te verwijderen of aan te passen naar een veilige situatie. Wethouder Ger Klein heeft vandaag samen met dorpsbelangen Beerta de eerste fietspaal verwijderd op de Ulsderweg nabij de Ombocht in Beerta.



Veel ongelukken door fietspalen

Op veel plekken in de gemeente staan fietspalen om te voorkomen dat auto’s het fietspad op rijden. Jaarlijks zorgen deze palen echter voor veel ongelukken. Op landelijk niveau zijn er meer dan 2400 spoedeisende hulpopnames per jaar. Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en overheden willen samen het aantal fietsongelukken verminderen door per paal goed te kijken naar de functie.

Eerste fietspaal verwijderd

Op de Ulsderweg nabij de Ombocht in Beerta is in dit kader de eerste fietspaal vandaag symbolisch verwijderd door Wethouder Klein. ‘’Het is fijn dat we vandaag de eerste stap kunnen zetten met het verwijderen van de eerste fietspaal. Dit samen met dorpsbelangen Beerta, die ons vandaag op nog een gevaarlijke fietspaal in het dorp heeft gewezen. Deze goede samenwerking zorgt ervoor dat we alle fietspalen die geen meerwaarde meer hebben kunnen verwijderen. Dit om de fietsveiligheid van alle inwoners te verbeteren’’, aldus de wethouder.



Samen voor de fietsveiligheid

Gemeente Oldambt werkt samen met de Fietsersbond om alle palen op fietspaden binnen de gemeente in beeld te krijgen. In samenspraak met Dorpsbelangen, bewoners, ondernemers en andere betrokken wordt er per paal gekeken in hoeverre deze nodig is. Klein: ‘’De palen die uiteindelijk wel blijven staan, maken we beter zichtbaar of worden herplaatst. Zo is de kans dat een fietser er mee in aanraking komt stukken kleiner’’.

