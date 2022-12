Open dag Eerste Hart Hulp, Hartbewaking en Hartinterventiecentrum

EMMEN – Binnenkort neemt de afdeling Eerste Hart Hulp/Hartbewaking (EHH/CCU) van Treant haar nieuwe plek in gebruik binnen ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Deze nieuwbouw is de afgelopen maanden gerealiseerd aan de kant van de Boermarkeweg en halverwege januari 2023 zullen de eerste patiënten hier worden opgenomen.

Onze collega’s zijn natuurlijk trots op hun nieuwe onderkomen. Zij willen geïnteresseerden dan ook graag de kans geven om deze spiksplinternieuwe afdeling van tevoren al te zien. Daarom hebben zij een open dag georganiseerd op zaterdag 7 januari 2023. Je bent op deze dag welkom tussen 9.00 en 12.00 uur.

Er staan verschillende activiteiten op het programma. Collega’s geven rondleidingen en demonstraties en vertellen je alles over de ziekenhuiszorg op de Eerste Hart Hulp en Hartbewaking. Welke zorg wordt er bijvoorbeeld gegeven aan iemand met een acuut hartinfarct? Ook is het mogelijk om zelftesten te doen, zoals het laten meten van je bloeddruk. Daarnaast is er voor kinderen van alles te doen en te beleven!

Behalve op de nieuwe Eerste Hart Hulp en Hartbewaking, mag je op deze dag een kijkje nemen in ons Hartinterventiecentrum (HIC). Ook deze afdeling, met drie hartkatheterisatiekamers, is nog zo goed als nieuw! Hier vinden demonstraties en presentaties plaats die te maken hebben met hartkatheterisaties, dotterprocedures, pacemakers en implanteerbare defibrillatoren.

Kom je ook naar de open dag? Meld je dan wel even aan. Dit kan tot 22 december via www.treant.nl/opendag. Op deze webpagina lees je ook meer over het programma

Ingezonden door Treant