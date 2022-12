V.V. Veelerveen zet achterstand om in winst

VEELERVEEN – In de rust keek de thuisploeg nog tegen een 0-1 achterstand aan, maar na de thee scoorde Veelerveen vier keer en pakte zodoende weer de koppositie in de vierde klasse C.

Veelerveen had de grootste moeite om een vuist te maken in de eerste helft. SPW profiteerde hiervan in de 23e minuut. Bram Poelman maakte namens de Stadskanaalsters de 0-1. Na de rust ging Veelerveen op jacht naar de gelijkmaker. Ze kregen kans op kans, maar het scoren bleef eerst nog uit. Kevin Rosevink kwam nét een stap te kort om gelijk te maken en ook Yannick Kruizinga schoot net naast.

Na een minuut of 20 in de tweede helft was het dan eindelijk raak: Yannick Kruizinga schoot raak op aangeven van Swen Wichertjes. Kort daarop zorgde Lars van Ravenhorst ervoor dat Veelerveen op voorsprong kwam. Uit een corner wist hij te scoren.

Veelerveen bleef druk zetten wist daarna nog twee maal het net te vinden: Sven Oost maakte de 3-1 en ook Kevin Rosevink pikte een goaltje mee: 4-1.

Doordat Bellingwolde thuis een punt pakte tegen VV Siddeburen profiteert Veelerveen hiervan. Zij staan nu aan kop met 19 punten uit 8 wedstrijden. Volgende week is de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dan speelt Veelerveen uit tegen naaste concurrent Siddeburen.

Reinier Edens was aanwezig als fotograaf.