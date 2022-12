Veendam Beweegt organiseert sportieve wandeling voor 55-plussers

VEENDAM – Vrijdag 16 december 2022 staat een uitdagende wandeling op het beweegprogramma voor 55-plussers. Veendam Beweegt, team sport van de gemeente Veendam organiseert een wandeling van ongeveer 7 kilometer. Tijdens de wandeling moeten de deelnemers verschillende opdrachten uitvoeren.

De route gaat over onverharde paden. Het is aan te raden om stevige wandelschoenen aan te doen. Bij de finish staat warme chocolademelk voor u klaar. De wandeling start om 10.30 uur in Borgerswold op de parkeerplaats aan de Woldlaan in Veendam.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via e-mail: veendambeweegt@veendam.nl of via telnr: 06 8685 6864. Aanmelden kan tot kort van tevoren. Deelname is gratis.

Wat: Sportieve wandeling met opdrachten

Waar: Start in Borgerswold vanaf de parkeerplaats aan de Woldlaan in Veendam

Wanneer: Vrijdag 16 december 2022 vanaf 10.30 uur

Wie: 55-plussers

Kosten: Geen

Aanmelden: Via e-mail: veendambeweegt@veendam.nl of via telefoonnummer: 06 8685 6864.

Ingezonden