Westerwolde slaagt er niet in zich te revancheren tegen SVZ

ZEIJEN – Na de twee ruime nederlagen in het seizoen 2015 / 2016 tegen SVZ uit het Drentse Zeijen, is Westerwolde er zondagmiddag niet in geslaagd zich te revancheren tegen de tegenstander die vanaf dat seizoen al in de derde klasse speelt. Ook deze middag was SVZ een maatje te groot voor de mannen van trainer Richard Streuding en dus keerden de roodwitten evenals zeven jaar geleden met een 5 – 0 nederlaag huiswaarts. Met name in de eerste helft werden de Vlagtwedders volledig afgetroefd door de tegenstander, waarbij opviel dat de drie doelpunten in deze speelhelft alle voortkwamen uit dode spelmomenten. Drie corners waren te machtig voor de defensie van Westerwolde, waarbij opgemerkt dient te worden dat de tweede treffer wegens onbesuisd doorlopen op doelman Bergman van Westerwolde eigenlijk niet had mogen worden goedgekeurd.

Nadat de eerste vijftien minuten van de wedstrijd van vanmiddag nagenoeg gelijk opgaand waren verlopen, kwam de thuisploeg toch op vrij simpele wijze op voorsprong. Het was Max de Vries die vanuit een half afgeslagen corner in de 15e minuut de 1 – 0 achter Bergman wist te schieten. Hierna was het SVZ wat de klok sloeg. Aanval op aanval rolde af op het doel van Westerwolde, waarbij opviel dat de mannen van trainer Max Hulsinga technisch vaardiger waren en elkaar gemakkelijker vonden dan bij de gasten het geval was. Dit resulteerde in de 30e minuut, al weer vanuit een corner, in de tweede goal van de middag. Dit maal was het Ryan Subaeswaran die het net achter Bergman wist te vinden. Na de derde treffer in de 35e minuut, gescoord door Mark Ybema, was het dus definitief einde wedstrijd voor de sluitpost van Westerwolde. Bergman was bij het tweede doelpunt na doorlopen van een SVZ-aanvaller dusdanig geblesseerd geraakt dat hij, na het nog een paar minuten te hebben geprobeerd, het strijdtoneel moest verlaten. Joran Luijten, het vorige seizoen ook al eens onder de lat, nam zijn plaats over en wist de rest van dit eerste bedrijf zijn doel schoon te houden. Met de verkregen 3 – 0 voorsprong stuurde invaller scheidsrechter Gerdes uit Ter Apel – die toch wel enige moeite kende zich deze middag staande te houden – beide ploegen naar de warme kleedkamer.

In de tweede helft een aanvankelijk sterker Westerwolde. Mede door het inbrengen van een extra aanvaller in de persoon van René v.d. Laan ontstond er meer dreiging richting het doel van keeper Jasper Dieden van SVZ. Drie min of meer opgelegde kansen werden echter niet benut, zodat de comfortabele voorsprong voor de thuisploeg niet in gevaar kwam. In de 75e en 80e min. wist de thuisploeg de voorsprong zelfs nog uit te bouwen naar een 5 – 0 overwinning. Max de Vries wist zijn tweede en derde treffer van de middag te maken en kon daarmee dan ook zonder meer uitgeroepen worden tot “man of the match”. Voor Westerwolde viel er weinig eer meer te behalen en kon men dus ook leven met het feit dat de leidsman, ook deze speelhelft driftig met gele kaarten strooiend, geen extra tijd bijtrok in dit letterlijke en figuurlijke “Sinterklaasduel”.

Door deze nederlaag zakte Westerwolde van de derde naar de vijfde plaats. En wie de huidige stand op de ranglijst aan een nadere inspectie onderwerpt, zal het opvallen dat er tussen de ploegen op de vierde en de deze competitie niet veilige negende plaats slechts drie wedstrijdpunten zitten. Zaak dus voor alle teams – inclusief Westerwolde – de komende wedstrijden punten te pakken om zodoende aan de uiteindelijke veilige kant van de score te blijven. Voor de Vlagtwedders is dat komende zondag mogelijk in de laatste wedstrijd van de eerste speelronde, thuis op De Barlage in Vlagtwedde tegen Groninger Boys. Hierbij zal dan wel uit een ander vaatje moeten worden getapt dan in met name de eerste helft van vandaag het geval was.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman (35e min. Wilco Huls) – Mark Geukes (80e min. Lars te Bokkel) – Rudolf Riks – Rik te Velde – Elroy v.d. West (70e min. Michel ter Horst) – Joran Luijten – Kevin v.d. Laan – Julian Smid (46e min. René v.d. Laan) – Merill Wakker – Sander van Hoorn – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. G.H. Gerdes

Aantal toeschouwers: 50

Amusementswaarde: 6

Ingezonden door HJ Pleiter