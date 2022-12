Zadenbibliotheek Stadskanaal zoekt vrijwilligers Stadskanaal

STADSKANAAL – De bibliotheek van Stadskanaal start in het voorjaar van 2023 met een Zadenbibliotheek en daar hebben ze hulp bij nodig. Voor het bijhouden van de zadenbieb zijn zij op zoek naar vrijwilligers. Denk hierbij aan het bijhouden van de voorraad, het vullen van zadenzakjes, zaden schoonmaken en het op orde houden van de zadenkast. Help jij mee?



Wat is een Zadenbibliotheek?

Een Zadenbibliotheek is een kast met een groeiende collectie aan zaden van groenten, kruiden en bloemen. De zaden van de zadenbibliotheek mag je (net als een boek) lenen en mee naar huis nemen. Zaai de zaden thuis in een pot, perk of moestuin. Geef de zaden een beetje liefde en aandacht tot ze zijn uitgegroeid tot de mooiste planten.Heeft je plant zaden gemaakt? Breng deze dan terug. We voegen ze graag toe aan de collectie van de zadenbibliotheek.



Hoe kun je helpen?

Heb jij een beetje groene handen, zit je bij een moestuinvereniging of lijkt het je gewoon leuk om mee te helpen voor maximaal 2 uur per week? Neem contact op met Irene via I.vanmeerveld@biblionetgroningen.nl. Ook is de zadenbibliotheek op zoek naar zaden. Heb jij nog zaden liggen van afgelopen jaar voor bloemen, kruiden of groente? De bibliotheek is er erg blij mee!

Samen maken we de wereld een stukje groener!

