Zingend naar de Kerst met Christelijk Mannenkoor Beilen en Clara de Vries

STADSKANAAL – Op zaterdag 17 december is er ruim een uur “ZINGEND NAAR DE KERST” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Christelijk Mannenkoor Beilen en Clara de Vries zullen deze avond hun medewerking verlenen.

Bij de oprichting van het CMB werd destijds een cruciale rol gespeeld door de heer Piet Grabijn. In 1968 verhuisde hij naar Beilen. Als liefhebber van muziek en zang haalde hij de dirigent van het Asser Mannenkoor, Alle Roodbergen, over om mee te werken aan een initiatief om ook in Beilen een mannenkoor op te richten en zo werd op 8 november 1968 een oprichtingsvergadering gehouden.

Harold Kooij is sinds oktober 2021 dirigent van het CMB. Buiten het feit dat hij een bevlogen pianist is, zowel solo als in diverse formaties, is hij sinds een aantal jaren dirigent bij diverse koren en muzikaal leider bij verschillende ensembles.

De zang en de lessen van Clara zijn stevig geworteld in de traditie van de Hollandse zangschool. Haar zingen en zangonderwijs staan in het teken van zuiverheid en een oprechte houding ten opzichte van muziek. Respectvolle ontwikkeling van zanger en zangstem is haar doel.at geeft energie.

Zingen is leven

Ronald Knol begeleidt de samenzang, die zal bestaan uit bekende advent- en kerst-liederen uit diverse liedbundels.

De leiding van de avond is in handen van Greet Berends, die de bezoekers op inspirerende wijze deelgenoot maakt van het kerstevangelie. De toegang is gratis, wel is er een collecte t.b.v. de onkosten. De deuren gaan open om 18.00 uur en de aanvang is 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Van harte welkom!

De volgende keer 21 januari 2023: Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

