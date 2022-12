Bijna 200 kerstbomen voor de binnenstad van Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 6 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN ENKELE BUIEN | LATER WINTERSE DAGEN

De wind is een beetje gedraaid en waait vandaag uit het noordwesten. Die wind neemt ook iets toe en wordt later windkracht 4, daarmee komen er van tijd tot tijd enkele buien via het Hogeland tot bij ons. Meestal is er ook vrij veel bewolking maar vooral vanmiddag zal de zon er ook af en toe bij zijn. Echt koud is het niet met een middagtemperatuur rond 6 graden.

Vannacht daalt het naar 2 á 3 graden maar verder verandert er weinig met soms een regenbui en soms een opklaring. Morgen wordt het nog 4 á 5 graden. Naast een enkele regenbui is er ook al kans op een hagel- of sneeuwbui. Donderdag is de kans op een winterse bui wat groter en ’s nachts ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Overdag is het +3 graden.

En vanaf vrijdag komen we in nog koudere lucht terecht en daalt het overdag naar 0 tot +2, en ’s nachts naar 0 tot -3. Vrijdag kan er nog een winterse bui vallen, maar het weekend lijkt droog te zijn met zonnige perioden, maar ook kans op mist.