DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Bij een aanrijding in Meppen is gisteravond een 22 jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij werd rond kwart over zes door 76 jarige bestuurder van een VW Golf over het hoofd gezien toen hij bij de voetgangersoversteekplaats op zijn e-scooter de Sophienplatz overstak.

Gisteravond kwam om acht uur op de Gymnasialstraße een 62 jarige fietsster ten val. Zij raakte daarbij zwaargewond. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Sögel

Tussen 2 december 15.00 uur en 5 december 8.00 uur is bij een bouwcontainer aan de Schlaunallee ingebroken. Er werd niets gestolen. Over de hoogte van de aangerichte schade is niets bekend.

Börger

Gistermorgen is tussen 9.20 en 9.30 uur bij een woning in Börger een poging tot inbraak gedaan. Toen de dader met geweld probeerde toegang tot de woning te krijgen werd hij door de bewoonster overlopen. Hij sloeg op de vlucht. Daarbij liet hij een fiets en een tas achter. De man was tussen 25 en 30 jaar, 1.70 m lang en droeg donkere kleding. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Lathen

Gisteravond is bij een eenzijdig ongeval op de Niederlangener Straße een 32 jarige automobilist lichtgewond geraakt. De man verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur van zijn Audi A3 en botste in een bocht tegen een boom.