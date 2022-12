Voorzitter Melle Mulder van Stichting Nedersaksenlijn: “Ontzettend blij met unanieme steun Tweede Kamer voor concrete aanpak aanleg Nedersaksenlijn”

GRONINGEN, ENSCHEDE – “Ik kan niet anders dan zeggen dat we meer dan hartstikke blij zijn met dit resultaat. Een unanieme Tweede Kamer helpt ons. We kunnen nu de volgende stappen zetten op weg naar de realisatie van de Nedersaksenlijn; het verbinden van de mensen en de economie in de hele Nederlands-Duitse grensregio tussen Enschede en Groningen. En specifiek ben ik blij met het verzoek richting de staatssecretaris voor het oppakken van de studie voor het baanvak Emmen-Ter Apel- Stadskanaal. Dit ging zelfs sneller dan ik verwacht had. En breder gesteund ook. Maar we zijn er nog niet. We moeten als grensoverschrijdende regio nadrukkelijk aan de bal blijven om nu het tempo er in te houden en het Rijk helpen waar we kunnen.”

Voorzitter Melle Mulder van de Stichting Nedersaksenlijn ziet de motie die door de Tweede Kamer unaniem is aangenomen over de Nedersaksenlijn als een belangrijke stap voorwaarts. “Het laat zien waar je kunt komen, wanneer je als grensoverschrijdende regio’s goed verbonden bent, een gezamenlijk doel hebt.” De motie die begon als een initiatief van de ChristenUnie en negen andere fracties in de Kamer, werd bij de stemming dinsdagmiddag uiteindelijk gesteund door alle twintig partijen in diezelfde Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in de motie nadrukkelijk om een onderzoek te starten naar realisatie van het baanvak Stadskanaal-Emmen van de Nedersaksenlijn en om met de regio in gesprek te gaan over een bijdrage aan de financiering van de aanleg van fase 1 van de Nedersaksenlijn, het traject Veendam-Stadskanaal. Het Rijk is vanuit de regio gevraagd om daar 63 miljoen euro voor op tafel te leggen. Een gelijk bedrag wordt door de samenwerkende regio zelf bijeengebracht. Voor de bijdrage van het Rijk zou wat de Tweede Kamer betreft, volgend voorjaar een oplossing op tafel moeten liggen. “Wij hebben onze agenda’s bij de hand,” zegt Melle Mulder.

De Stichting Nedersaksenlijn heeft de staatssecretaris leren kennen als een groot supporter van de Nedersaksenlijn en ook de daarmee samenhangende spoorlijn Emmen-Coevorden-Nordhorn- Rheine. Voorzitter Melle Mulder: “Ze heeft ons keer op keer uitgedaagd om als regio in actie te komen rond de Nedersaksenlijn. En dat hebben we gedaan en blijven we doen. Steeds nadrukkelijker ook met onze Duitse buren.”

Het is nu volgens de Stichting Nedersaksenlijn aan de staatssecretaris om alle warme woorden en haar getoonde enthousiasme voor de Nedersaksenlijn, met op tafel deze unanieme motie, om te zetten in concrete acties. “De hele Tweede Kamer is er duidelijk over; aan de slag. En wij helpen haar vanuit de regio en de provincies graag een handje waar dat kan of moet. De Nedersaksenlijn verbindt! ”

Ingezonden