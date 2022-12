Brief van Stichting Welzijn aan de inwoners van Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een brief van SWW aan alle inwoners van Westerwolde.

Beste inwoner van Westerwolde,



Kent u Stichting Welzijn Westerwolde al?

Stichting Welzijn Westerwolde (SWW) is begin 2020 voortgekomen uit twee welzijnsinstellingen:

stichting Rzijn en Welzijn Bellingwedde. Wij werken in opdracht van de gemeente Westerwolde,

maar zijn een zelfstandige stichting die zich inzet voor iedereen die het even wat minder ‘op eigen

kracht’ kan en behoefte heeft aan een steuntje in de rug.



Voor dat steuntje in de rug kunt u altijd bij ons terecht. Bijvoorbeeld bij het maatschappelijk werk of

onze gezinscoaches, voor een ‘goed gesprek’ over een lastige (thuis)situatie. Of bij onze

medewerkers die verstand hebben van financiën en regelgeving. Zij kunnen u ondersteunen bij

problemen met instanties en/of schulden. Zo zijn we onlangs gestart met de ‘Voorzieningenwijzer’,

waarbij we samen met u kijken hoe u geld kunt besparen. Hierbij kijken we onder andere naar uw

energiekosten, uw zorgverzekering en gemeentelijke regelingen.



Ook ondersteunt SWW jonge én oudere mantelzorgers voor wie het zorgen voor de naaste te zwaar

dreigt te worden. Wilt u als vrijwilliger iets betekenen voor een ander, waarbij u zelf nieuwe mensen

kunt leren kennen? Via de vrijwilligersvacaturebank kunnen wij u een bemiddelen naar een passende

plek. En zo zijn er meer voorbeelden van de dienstverlening van SWW. Van de begeleiding van

inburgeraars tot begeleid wonen voor jongeren. Ook goed te weten: wij werken niet met wachtlijsten

en u heeft geen indicatie nodig!



Kijkt u zelf eens op onze website voor een volledig aanbod: www.welzijnwesterwolde.nl. Ook kunt u

ons van maandag t/m vrijdag bellen voor het maken van een afspraak: 0599-582460. Gewoon binnen

lopen voor een (gratis) kop koffie tijdens de spreekuren van een van onze steunstee’s kan natuurlijk

ook. Wij hebben een steunstee in Bellingwolde, Blijham, Wedde, Vlagwedde, Sellingen en Ter Apel.

Zie onze website voor het adres van de steunstee bij u in de buurt.



In de meeste van deze plaatsen is ook een jongerencentrum van SWW gevestigd, waar ‘de jeugd’

terecht kan voor bijvoorbeeld een potje poolen of tafelvoetbal, of gewoon om lekker te chillen en

(nieuwe) vrienden te ontmoeten.



Naast individuele ondersteuning biedt SWW veel activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en

contact. Enkele voorbeelden: bingo, koffieochtend, indoor curling, bewegen op muziek. Ook

organiseren wij groepsbijeenkomsten met een bepaald thema, zoals kinderen in

echtscheidingssituaties en weerbaarheid voor volwassenen. Omdat het leven steeds duurder wordt,

schenkt SWW vanaf 1 januari 2023 de koffie gratis voor alle deelnemers en cliënten van SWW!



2022 ligt bijna achter ons. Een bijzonder jaar, getekend door een oorlog in Europa, gevolgd door de

komst van vluchtelingen uit Oekraïne, omhooggeschoten energiekosten, inflatie en armoede. Ook

dan zijn er altijd lichtpuntjes: die vrolijke noot, het menselijk contact, de helpende hand. Zit u in een

situatie waarbij u hulp kunt gebruiken om vooruit te kijken en actie te ondernemen om uw positie te

verbeteren? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.



Namens alle collega’s van Welzijn Westerwolde wens ik u

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Freek Nauta, directeur-bestuurder SWW

Ingezonden