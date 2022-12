Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 7 december, 08.00 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN – AF EN TOE ZON| WINTERSE DAGEN IN AANTOCHT

We krijgen vandaag enkele buien en af en toe zon. Het wordt daarbij ongeveer 4 à 5 graden, met een matige noordwestenwind. Een enkele bui kan gepaard gaan met wat korrelhagel of een kletsnatte sneeuwvlok. Komende nacht daalt het kwik naar 2 graden.

Morgen hebben we ook kans op buien met misschien een winters karakter en de temperaturen vertonen daarbij een langzaam dalende tendens. Zo wordt het morgenmiddag nog maar 3 à 4 graden. In de avond en nacht naar vrijdag blijft het droog met helder weer. Het koelt dan morgenmiddag en -avond snel af naar lichte vorst. In de nacht naar vrijdag liggen de temperaturen rond -2 graden. Punt van aandacht: kans op bevriezing van natte weggedeelten morgenavond (vanaf circa 18:00 uur)

Vrijdag en de dagen daarna bevinden we ons in nog koudere lucht en dan daalt overdag de temperatuur naar 0 tot +2, en ’s nachts naar -1 tot -3 graden! Het lijkt dan droog te zijn met zonnige perioden, maar ook kans op mist. Zondag is een enkele, lokale winterse bui mogelijk.