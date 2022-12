Jasper Schepers uit Musselkanaal Vrijwilliger van het Jaar voor de Nierstichting

MUSSELKANAAL – Jasper Schepers is vandaag op Nationale Vrijwilligersdag uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar van de Nierstichting. Jasper (22) heeft zelf een erfelijke nierziekte en zet zich al jaren in om nierziekte onder de aandacht te brengen en met zijn acties geld op te halen voor de Nierstichting.

Jasper Schepers werd als verrassing feestelijk onthaald op het kantoor van de Nierstichting en nam de ‘Ruurdtje de Vries-prijs’ in ontvangst. De afgelopen jaren heeft hij diverse acties voor de Nierstichting opgezet, zoals in actie shirts voor de Nierstichting, guerilla acties voor zichtbaarheid van de collecteweek en een moederdag ontbijt ten bate van de Nierstichting.

“Ik ben helemaal overdonderd door de prijs, een echte waardering op het vrijwilligerswerk dat ik in de afgelopen jaren met veel liefde heb mogen doen voor alle nierpatiënten in Nederland. Niet alleen, maar samen zetten we alles op alles voor nierpatiënten, en ik zal mij zeker de komende jaren in blijven zetten voor nierpatiënten”, aldus Jasper Schepers.

Ruurdtje de Vries-prijs

Vorig jaar is de Ruurdtje de Vries-prijs in het leven geroepen. Ruurdtje is een actieve 90-plusser die zich samen met haar handwerkdames al decennia lang in zet voor de Nierstichting Met ruim 40 vrouwen maakt ze truien, mutsen, sokken en andere handwerken. De hele opbrengst gaat naar de Nierstichting. Met de verkoop hebben ze inmiddels meer dan 220.000 euro opgehaald. Ruurdtje kreeg vorig jaar de prijs voor het eerst.

Tom Oostrom (directeur Nierstichting): “Wij zijn ontzettend dankbaar dat duizenden mensen zich belangeloos inzetten voor de Nierstichting. Het was daarom moeilijk kiezen, want elke inzet is belangrijk. Jasper is onvermoeibaar actief als vrijwilliger en doet dit vol energie, omdat hij als geen ander weet hoe het is om te leven met een nierziekte. Hij laat zich niet uit het veld slaan. Bijvoorbeeld tijdens corona zocht hij bij tegenslag nieuwe mogelijkheden om zijn doelen te bereiken, dat levert geld, positieve aandacht en nieuwe vrijwilligers op. We zijn ontzettend blij met hem als boegbeeld van een ‘nieuwe generatie’ vrijwilligers.”

Dag van de Vrijwilliger

Vandaag is de dag van de vrijwilliger. Op deze dag worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. De dag is ingesteld om aandacht te vragen voor al die vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen.

Jaarlijks zijn er vele duizenden mensen die zich inzetten voor de Nierstichting. 40.000 mensen zetten zich in tijdens de jaarlijkse collecteweek en gedurende het jaar zijn er vele mensen die met een eigen actie in beweging komen voor de Nierstichting. Of zich aansluiten bij een evenement.

Ingezonden