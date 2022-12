K Twije treedt op tijdens COP 2000

DOORN, BELLINGWOLDE – Het duo K Twije, gevormd door Bart en Evert Kruizinga, is te gast in het Cop 2000 Café.

Binnen de politie is in navolging van de Top 2000 aan het eind van het jaar een COP 2000. Deze wordt georganiseerd en staat ten dienste van de stichting Waardering Erkenning Politie. Deze stichting wil vooral een steun uitspreken voor het werk van politiemensen. Er zijn veel ingrijpende gebeurtenissen waar ze mee te maken krijgen en het raakt ze, maar ook het thuisfront. Natuurlijk is er ook veel kritiek, maar als je in de frontlinie van de samenleving acteert hoort dat er ook bij. Maar bovenal werken er ‘normale’ mensen met ‘normale’ wensen met veelal maar één doel: ’s avonds weer veilig naar huis naar je dierbaren.

Op woensdag 21 december wordt er vanuit het Veteraneninstituut in Doorn 8 uur live radio voor alle politiemedewerkers gemaakt. Er worden plaatjes gedraaid die door politiemensen zijn aangevraagd én er zijn live optredens in het Cop 2000 Café. Bart is voorgedragen om daar ook te komen optreden en natuurlijk neemt hij broer Evert mee. Ze zijn de hele dag te gast bij de uitzending en zullen ergens tussen 13.15 en 14.15 uur te horen zijn. Bart daarover: “Met mijn aanstaande pensioen in aantocht is dit natuurlijk een enorme eer. We reizen graag af naar Doorn om onze muziek te laten horen. We weten nog niet exact of we één of meerdere nummers gaan spelen. Maar ‘Niemand Weet’ (de Nederlandse uitvoering van Gain Aine Wait) staat hoog op de wensenlijst. We gaan het zien en natuurlijk ervaren. Mooi man.”

Bart & Evert Kruizinga (K Twije) – Niemand Weet