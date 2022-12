Helmplicht op snorfiets vanaf 1 januari 2023

Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht een helm dragen. De verwachting is dat hiermee het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden onder snorfietsers omlaag gaat. Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden en is te herkennen aan een blauwe kentekenplaat.



Snorfietsers hebben een half jaar de tijd om een keuze te maken die past bij zijn of haar snorfiets. Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht en kunt u een boete van € 100 krijgen bij het niet dragen van een helm.



Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4. Een goedgekeurde speed-pedelec-helm is voorzien van een markering overeenkomstig NTA 8776:2016.



Snorfietser ongewijzigd op fietspad



Snorfietsers mogen nu op het fietspad rijden. Ook na 1 januari 2023 blijven snorfietsers op fietspaden rijden. Tot die tijd is een helm alleen verplicht op plekken waarbij de snorfiets naar de rijbaan wordt verplaatst. In Amsterdam en Utrecht moeten snorfietsers de rijbaan op (daar geldt nu al helmplicht). En ook aan de andere regels voor snorfietsers verandert niets. Ook de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur blijft.

Bron: Rijksoverheid