Het Pagecentrum in Stadskanaal wordt in het weekend van 17 en 18 december omgetoverd tot een kerk

Nog één weekend en dan mag het gaan gebeuren, dan wordt op 17 en 18 december het Pagecentrum in Stadskanaal omgetoverd tot een kerk.

Jong en oud, vanuit verschillende kerkelijke stromingen, dorpen en steden uit het noorden, mogen tijdens dit weekend samenkomen om de geboorte van Jezus te vieren.

Tientallen vrijwilligers hebben wekenlang keihard gewerkt om dit weekend, geheel gratis, te kunnen verzorgen. Een feestje wordt het zeker, want daarvoor staat genoeg op het programma.



Kids Praise

Op zaterdag 17 december start het weekend met de jongste kerkgangers.

Om 14.30 uur begint de Kidspraise met de “Grote gelukshow”.

Het belooft een middag vol dansen, zingen en heel veel lol te worden.

Ouders zijn natuurlijk ook hartstikke welkom. Tickets bestellen is niet nodig.

InSight Worship

In de avond van zaterdag 17 december zal Insight Worship, na twee jaar, eindelijk weer een “Kerstdienst” organiseren.

Met het thema “Onze Koning” zal spreker Jesse van Melle op het podium te zien zijn.

Wat je nog meer kunt zien, en natuurlijk vooral kunt horen, is het o.a. projectkoor van jongeren uit het noorden.

De tickets zijn gewoon gratis maar meld je wel aan, want vol is vol. Aanmelden kan via www.insightkerst.nl.

Deze dienst begint om 20.00 uur.



Gezamenlijke gezinsdienst

Op zondagochtend zal er om 10.30 uur een gezinsdienst plaatsvinden met spreker Gerrit van Valen.

Vijf kerken uit de Kanaalstreek houden deze ochtend hun eigen kerkdeuren dicht, maar nodigen je van harte uit om langs te komen in het “Pagecentrum”.

Iedereen is welkom om samen kerst te komen vieren.

We zien uit naar een prachtig weekend met elkaar, waarin samenkomen juist na zo’n lange tijd weer mag. We hopen dan ook om veel bekende, maar juist ook nieuwe gezichten te verwelkomen.



