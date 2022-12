Kerstconcert door Kunstencentrum De Klinker in Stefanuskerk Finsterwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 8 december, 07.30 uur door John Havinga

WINTERSE BUIEN – GEREGELD ZON| VORST IN DE NACHTEN

We krijgen vandaag enkele winterse buien en geregeld zon. Het wordt daarbij ongeveer 4 graden, bij een matige noordwestenwind. In de loop van de middag en avond wordt het overwegend droog. Daarbij zal het snel afkoelen en gaat het vanavond vriezen. In de nacht komen de minimumtemperaturen te liggen rond -2 graden. Waarschuwing: kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Lokaal ontstaat daarbij een mistbank.

Morgen krijgen we een mooie dag met vrij zonnig weer en de lopen geleidelijk op naar circa 2 graden, bij een zwakke zuidwestenwind. In de nacht naar zaterdag gaat het weer vriezen tot -3 graden. Tegelijkertijd wordt het bewolkt en soms mistig en dat zou zaterdag wel eens hardnekkig kunnen zijn. Daardoor wordt het zaterdag amper +1 graad, bij een matige zuidenwind.

De dagen daarna bevinden we ons nog steeds in de koude lucht en de zondag zal net als de zaterdag ook grijs c.q. mistig verlopen met maxima rond nul of +1. Maandag komt er een noordwestenwind opsteken en zou de mist even moeten plaatsmaken voor wat zonneschijn. Overdag wordt het dan +2 graden en in de nacht -4 of -5 graden.