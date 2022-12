Verslag van Jan Bossen van het ommetje over de kerstmarkt in Leer

LEER – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Leer. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 7 december hadden de coaches van WandelenWerkt een mooie wandeling in de Duitse stad Leer uitgezet. De wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven konden zich melden op een aangegeven parkeerplaats, dicht bij het station in Leer.

De stad Leer ligt aan de rivier de Leda. De Leda ontspringt als Ohe in de gemeente Spahnharrenstätte in het Emsland en stroomt door verschillende gemeenten om uiteindelijk bij Leerort, aan de zuidkant van Leer, in de Eems uit te monden. De Leda heeft via de Eems een open verbinding met de Noordzee. Om het achterland te beschermen tegen hoogwater is er stroomopwaarts het Ledasperrwerk gebouwd. Aan de zuidkant van de monding ligt het gehucht Kloster Muhde, Muhda is afgeleid van het Ostfriese woord Muhta en betekent monding.

Vanaf de parkeerplaats ging het al wandelend naar het uiteindelijke beginpunt, de Teestube am Hafen. Hier werden de wandelaars ontvangen met koffie of thee, natuurlijk met kuchen. Toen iedereen was voorzien werden de aanwezigen toegesproken, in perfect Nederlands, door de eigenaresse van de Teestube en deze vertelde de geschiedenis van het pand waarin haar bedrijf is gevestigd. Ze vertelde dat in de Stube alleen Ostfriese thee wordt geschonken en we konden uitleg krijgen over de manier van theedrinken. Alleen toen deed zich een probleem voor. Bijna alle wandelaars dronken, zoals het veel Nederlanders betaamt, koffie. maar desalniettemin, we zijn zeer hartelijk ontvangen en als dank hiervoor blies een van de wandelaars een riedel op de door hem meegebrachte midwinterhoorn. Onderweg, tijdens de wandeling werd er nog op een aantal plekken , ook op de kerstmarkt , door hem op de hoorn geblazen.

De wandeling ging zowel door de stad zelf, als ook door een schitterend parkachtig wandelgebied dicht bij de stad. Terug in de stad ging het over de kerstmarkt naar het eindpunt, restaurant Haus Hamburg. En hier stond een heerlijke lunch te wachten, bestaande uit twee soorten soep, brood en verschillende salades. En dat viel er na een dergelijke wandeling prima in.

Na de lunch stond het voor een ieder vrij nog wat over de kerstmarkt te zwerven, wat te winkelen iets dergelijks. Het was weer een prima verzorgde wandelochtend en de organisatie kreeg hiervoor weer de welverdiende waardering.

Ingezonden door Jan Bossen