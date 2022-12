Win de ‘Opnijprijs’ voor hét circulaire bewonersinitiatief Groningen

GRONINGEN – Ken jij of ben jij betrokken bij een bewonersinitiatief dat actief is op het gebied van verminderen, hergebruik van materialen of recycling van spullen? Ding dan mee naar de ‘Opnijprijs’ – de prijs voor het bewonersinitiatief met de meest circulaire impact van de provincie Groningen. Het winnende initiatief ontvangt de wisselbokaal van resthout, een kleine geldprijs en mag een jaar lang het Kringlogo (zie foto) gebruiken in alle uitingen. Daarnaast krijgt de winnaar provinciale en landelijke publiciteit. De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) reikt de prijs uit tijdens De Week van de Circulaire Economie van 6 t/m 11 februari 2023.

De Opnijprijs is vernoemd naar het ‘opnij’, oftewel opnieuw, gebruiken van spullen en materialen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die voedsel redden van de container, die blad en snoeisel uit de wijk verwerken tot mulchlaag voor in de buurtmoestuin of die kleding ruilen.

Deze initiatieven hebben een positieve impact doordat ze verspilling tegengaan, zorgen voor hergebruik van spullen of materialen en inspirerend werken voor anderen. Initiatieven die het verdienen in het zonnetje te worden gezet!

Week van de Circulaire Economie

De NMG reikt de prijs uit tijdens de Week van de Circulaire Economie van 6 t/m 11 februari 2023, wanneer overal in Nederland te zien is hoe circulariteit in de praktijk werkt, om deelnemers te inspireren. Wil je jouw initiatief aanmelden of wil je een initiatief nomineren? Vul dan het formulier in.

Weggeefkast verzorgingsproducten

In 2022 won Esther Smid uit de Groningse wijk Beijum de wisselbokaal met haar weggeefkast voor verzorgingsproducten. Producten die met regelmaat ongebruikt in de kast blijven staan. De wens van Esther was dat meer mensen zo’n kast bij hun huis zouden plaatsen om zo mensen te helpen en afval te voorkomen. In de gemeente Groningen is dat gelukt: inmiddels zijn er vijf weggeefkasten voor verzorgingsproducten in de stad. De locaties zijn te vinden op hulpvoorgroningers.nl.

De Opnijprijs is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. Opgeven kan tot en met 13 januari 2023.

Ingezonden