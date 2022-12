Fantasy Game Event in Winschoten

WINSCHOTEN – Liefhebbers van fantasy en science fiction games, films en boeken kunnen zaterdag 17 december tussen 15.30 en 18.00 uur naar het Fantasy Game Event in Bibliotheek Winschoten. Om te spelen, om andere fanatiekelingen te ontmoeten en om zelf een (game)verhaal te maken.

Games in de bibliotheek? Dat klinkt als een bijzondere combinatie. Maar Dungeon Master Jelte Hommes, in het dagelijks leven collectie-adviseur voor de Groningse bibliotheken, vindt het juist heel logisch. “Fantasy games zijn verhalen. Als speler ontdek je nieuwe werelden, bijzondere karakters. Je gaat op avontuur in de game, gebruikt je fantasie en creativiteit. Onze BiebGeeks community organiseert wekelijks game events. Friday Night Magic, Dungeon Master Classes, een Foute Kersttrui Spellenavond, enz.”

Het Fantasy Game Event in de bibliotheek van Winschoten heeft liefhebbers van fantasy en science fiction veel te bieden. Jelte: “Games. Pizza. Maar ook workshops: verhalen schrijven, spoken word, striptekenen, stop motion. We nemen je mee in een van de populairste game verhalen van dit moment. En had ik al gezegd dat er pizza is?” Het event begint om 15.30 uur in de Bibliotheek boven Cultuurhuis de Klinker aan de Mr. D.U. Stikkerlaan. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

