Gedichtenhuisjes in de Kloostertuin van Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Deze week zijn er bijna 50 gedichtenhuisjes geplant in de Kloostertuin van Museum Klooster Ter Apel.

Het project is in november 2021 gestart vanuit het idee van Sjoerd Visser, dat hij iets moest doen om te zorgen dat mensen gedichten lezen. Ongelezen gedichten zijn dakloos, tellen niet mee, dus gaf hij ze een huisje. Een huisje uit sloophout met één open kant, en het gedicht kan erin worden geplakt. Geschilderd in kleuren die passen bij het gedicht of andere versieringen maken het beeld af. De huisjes staan op een ijzeren poot van 180 cm zodat ze op ooghoogte komen te staan. Huisjes in alle soorten en maten, bewoond door gedichten. Sjoerd vroeg anderen om mee te doen en vond 35 dichters daartoe bereid.

Het project is geleidelijk aan gegroeid tot 65 gedichtenhuisjes, die op steeds andere locaties in Oost-Groningen worden neergezet. Na de Kloostertuin Ter Apel volgen nog het Museum Oude Wolden in Bellingwolde, de Ennemaborg in Midwolda, het Arboretum in Blijham en een park in Finsterwolde. Het project is aangemeld voor het internationale kunstenfestival in Watou, Belgie, juli – september 2023. Daarmee hopen de dichters het project af te ronden.

De dichters

De dichters die meedoen aan het project zijn: Louis Hagen, Bianca Holst, Eltjo Reint Bruggers, Reinier v.d. Vecht, Ids Vlieg, Monique Peereboom Voller, Willem Jan van Wijk, Willem van de Sanden, Sjoerd Visser, Harma de Roo, Henri Grachten, Remmer Bakker, Irene van Meerveld, Rita Smits, Jelou Dichter, Bram Breet, Marjan Folkerts, Karin Eikelenboom, Wendy Wilts, Mariel Martena, Joyce Bodewes, Willy Celie, Ineke Blaauw-de Meij, Ginie Zwik, Romke Romkema, Max Niematz, Erika Stulp, Marije Wensink, Ineke Jager, Christien Meijer, Wilma Mencke, Henk Smit, Micaela Deden, Daniel Wolgen, Alie van der Laan, Marcus van der Enden.

Ingezonden door Margriet van Klinken