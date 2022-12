Gezellige kerstmarkt in Dickens stijl bij Kerkje Opwaarts!

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 9 december, 08.00 uur door John Havinga

MIST – VANMIDDAG ZON| VISITEKAARTJE VAN DE WINTER

We starten met vorst en lokale gladheid. Vanmiddag schijnt de zon en is de mist tijdelijk weg, bij een maximumtemperatuur rond 2 graden. De wind is zwak en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vannacht gaat het weer vriezen tot rond -3 graden. Daarbij wordt het bewolkt met nevel en soms mist.

Morgen zou de bewolking wel eens hardnekkig kunnen zijn en eerst is het ook mistig. Daardoor wordt het zaterdag amper +1 graad, bij een zwakke tot matige zuidenwind. In de nacht naar zondag zakt het kwik tot rond -1.

De dagen bevinden we ons ook in de koude lucht en de zondag zal net als de zaterdag ook grijs c.q. mistig verlopen met maxima rond nul of +1. De wind zal geleidelijk naar het zuidoosten tot oosten gaan draaien begin komende week. Behalve maandag, dan is er tijdelijk een noordwestenwind en kunnen we naast zon een paar (natte) sneeuwbuien krijgen. Kortom: de winter geeft ons een visitekaartje de komende tijd.