DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermorgen zijn politie en brandweer om 8.15 uur uitgerukt voor een brand in een schuur in Papenburg. Daar was een kleine hoeveelheid turf in brand geraakt. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door werkzaamheden met een flex. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Dörpen

Gisteravond is om 18.40 uur bij een bedrijf aan de Hauptstraße in Dörpen een afvalpers voor oud papier in brand geraakt. De schade bedraagt 200 euro. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

In de nacht van woensdag op donderdag is een poging gedaan bij het stadhuis aan de Hauptstraße in Dörpen in te breken. De daders probeerden via een raam het gebouw binnen te komen. De schade bedraagt 100 euro.

Walchum, Niederlangen

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een levensmiddelenzaak aan de Am Markt in Walchum een poging tot inbraak gedaan. Hierbij werd een raam vernield. Ook werden in dezelfde straat twee pogingen gedaan geparkeerde (onafgesloten) auto’s te starten en mee te nemen. Aan de Fasanenweg werd om één uur een op een terrein geparkeerde Audi A3 gestolen. Dit voertuig is mogelijk betrokken bij een ongeval in Niederlangen. Daar werd aan de Fresenburger weg een metalen hekwerk aangereden. De Audi is ’s morgens om half vijf tussen Börger en Surwold onbeheerd aangetroffen. De auto heeft schade. Agenten in een dienstauto troffen donderdagochtend in Surwold twee verdachte personen van 20 en 39 jaar aan. Ze zijn aangehouden. Er wordt onderzocht of zij betrokken bij één of meerdere van bovengenoemde zaken zijn. Ze zijn voorlopig weer op vrije voeten gesteld.