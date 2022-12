Martiniplaza organiseert Charlie and the Chocolate Factory Dessertwedstrijd



GRONINGEN – Charlie and the Chocolate Factory de musical staat in december in Martiniplaza

Theater. Daarom organiseert Martiniplaza een dessertwedstrijd.

Lever jouw zelfbedachte recept én foto van je chocoladedessert in en wie weet mag jij je dessert samen met onze kok komen maken in de keuken van ons restaurant. Je dessert wordt tijdens de voorstellingsreeks van de musical Charlie and the Chocolate Factory geserveerd in ons restaurant. Mail je recept én foto van je dessert voor 14 december 2022 naar marketing@martiniplaza.nl



Ben jij een zoetekauw en een keukenprins(es)? Heb je altijd al eens in een professionele restaurantkeuken willen staan of begin je na het lezen van deze actie zin te krijgen om aan de slag te gaan? Dan is dit je kans! Laat je creativiteit stromen en creëer jouw droomdessert.



Heb je al een recept voor een overheerlijk chocoladedessert? Bakken maar en vergeet er geen foto van te maken. We zijn reuze benieuwd naar jullie heerlijke creaties!

De voorwaarden

 Je dessert bevat chocolade

 Deelname vanaf 7 jaar

 Meedoen kan tot 14 december 2022

 De winnaar wordt woensdag 14 december bekend gemaakt en krijgt bericht per mail

 De winnaar mag zijn/haar dessert komen maken in de keuken van Martiniplaza met behulp van onze kok. Het dessert wordt tijdens de voorstellingsreeks van de musical Charlie and the Chocolate Factory op de menukaart gezet in het restaurant.

 We delen verschillende recepten/foto’s op de sociale media kanalen van Martiniplaza



Hoe in te leveren

 Mail je recept en goede foto van je gemaakte dessert naar marketing@martiniplaza.nl

 Vermeld je naam, leeftijd, e-mailadres en zet ‘DESSERTWEDSTRIJD’ in het onderwerp

 Het insturen van je recept kan tot 14 december 2022

Charlie and the Chocolate Factory

Wo 21 t/m vr 30 december 2022

Meer informatie via: www.martiniplaza.nl/agenda/charlie-and-the-chocolate-factory

Ingezonden door Martiniplaza