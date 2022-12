Politie zoekt doorrijder pompstation Groningen; medewerker overreden

GRONINGEN – Aan het Hoendiep in Groningen heeft op donderdagmiddag 8 december een ernstig incident plaatsgevonden. Een auto is over de benen van een medewerker van het pompstation gereden. Hierbij is de medewerker gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

De politie kreeg rond 15:45 uur een melding van een doorrijder bij het Gulf-pompstation aan het Hoendiep in Groningen. Een man heeft, nadat hij getankt heeft, geweigerd te betalen. De medewerker van het pompstation probeerde vervolgens te voorkomen dat de man wegreed, maar kwam hierbij ten val. De doorrijder reed daarna over de man heen en weet te ontkomen. Het slachtoffer bleef gewond achter. Het voorval heeft een grote impact op het slachtoffer en de mensen die gezien hebben wat er is voorgevallen.

Camerabeelden

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Hierbij wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de camerabeelden van het pompstation. Hierop is het kenteken van de auto, een zwarte Renault Megane Scenic, zichtbaar. Daarnaast worden getuigen gehoord en wordt een slachtofferverklaring opgenomen.

Tips?

De politie heeft de bestuurder van de auto nog niet kunnen aanhouden. Ze roepen hem op zich te melden. De politie vraagt daarnaast mensen die meer informatie hebben over het incident, contact op te nemen. Bent u op donderdag 8 december rond 15:45 uur getuige geweest van het incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Heeft u rondom het genoemde tijdstip de zwarte Renault Megane Scenic gezien in de buurt van het pompstation? Weet u waar deze auto en/of bestuurder zich nu bevinden? Laat het de politie weten en bel 0900-8844 of meld Misdaad Anoniem 0800-7000.