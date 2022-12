Royal Avebe sluit boekjaar 2021/2022 af met positief coöperatief resultaat van 12,1 miljoen euro

VEENDAM – Vandaag publiceert Royal Avebe het geïntegreerde jaarverslag over boekjaar 2021/2022. Het boekjaar is afgesloten met een positief coöperatief resultaat van 12,1 miljoen euro. De prestatieprijs, de belangrijkste indicator die de verdiencapaciteit van Avebe weergeeft, eindigt voor teeltjaar 2021 op een recordhoogte van 98,56 euro. Hiermee keert de coöperatie 5,6 procent meer uit dan vorig jaar naar haar leden. “Deze stijging van de prestatieprijs is nodig om de teelt van zetmeelaardappelen aantrekkelijk te houden. De oogst in teeltjaar 2021 en de bijbehorende prestatieprijs van 98,56 maakt een solide resultaat voor onze telers”, aldus David Fousert, bestuursvoorzitter van Avebe.



Boekjaar 2021/2022 kende voor Avebe veel uitdagingen

In het begin van het boekjaar was nog sprake van corona met in december 2021 een harde lockdown. Ook kwamen de eerste tekenen van de inflatie. Kosten stegen nog meer door de Russisch-Oekraïense oorlog. Fousert: “Onze leden hebben te maken met flinke kostenstijgingen en onzekerheid door wet- en

regelgeving. Bovendien is er enorme concurrentie op de akker. Om de zetmeelaardappelteelt aantrekkelijk te houden ten opzichte van andere gewassen, zoals bijvoorbeeld tarwe, mais of consumptieaardappelen, is een goede prijs voor de zetmeelaardappel noodzakelijk.”



Groei door verduurzaming en innovatie

Verduurzaming en innovatie zijn de twee drijfveren achter de toegevoegde waardestrategie van Avebe.

Fousert: “Als we kijken naar wat er afgelopen boekjaar op ons af is gekomen, hebben we ons sterk staande weten te houden en goede stappen weten te zetten. Ik ben trots op onze leden en werknemers hoe we samen dit resultaat hebben neergezet. We zijn ons bewust van kostenstijgingen en willen daar ook de nodige stappen in blijven zetten. We zien Avebe als onderdeel van de oplossing vooral in de transitie naar een meer plantaardige economie. De vraag naar onze producten is dan ook goed en jaar op jaar groeiende. Uiteraard sluiten we onze ogen niet voor de onzekerheid en ontwikkelingen door een recessie.” Door de transitie naar meer plantaardig, ook in de bouw, liggen er volop kansen voor Avebe. Verdere stijging van de prestatieprijs is absoluut noodzakelijk voor de aantrekkelijkheid van de teelt en om de grondstofvoorziening voor Avebe op niveau te houden. Avebe is daarom positief over de doorkijk naar teeltjaar 2022. Fousert: “We verwachten op een prestatieprijs uit te komen van minimaal 115 euro. Dat is aanzienlijk meer dan de beoogde 95 euro uit de huidige strategie. Om die reden verhogen we de basisprijs1 voor teeltjaar 2022 van 78 naar 90 euro.”



Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.



Kijk voor meer informatie op www.avebe.nl



Ingezonden