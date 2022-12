Schrijf je gedicht over ‘Vriendschap’

WESTERWOLDE – Van 26 januari tot en met 1 februari 2023 is de Poëzieweek in Nederland en België, het thema van dit jaar is vriendschap. Donderdag 26 januari is de start en de week begint altijd met de nationale gedichtendag. Op deze dag worden in de Bibliotheken van Westerwolde gedichten gepresenteerd van (lokale) dichters die met het thema ‘Vriendschap’ hun gedicht hebben geschreven.

Hierbij doen wij een oproep aan alle (lokale) dichters die mee willen doen om een gedicht te schrijven over vriendschap. Wat betekent vriendschap voor jou? Vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven, inspireren. Vriendschap kan oud of jong zijn met je buren in de straat of met pennenvrienden ver weg. De vriendschap tussen alle leeftijden en met alle kleuren van de regenboog. Schrijf mee en jouw gedicht wordt op een passende achtergrond geprint en opgehangen in de Bibliotheken tijdens de Poëzieweek.

Mocht je je gedicht willen voordragen? Dat kan tijdens het open podium op zaterdag 28 januari om 14.30 in de Bibliotheek van Ter Apel. Stuur je gedicht voor 15 januari op en/of meld je aan voor het open podium. Voor vragen, aanmelden en opsturen van je gedicht mail naar Harma de Roo – Bibliotheken Westerwolde via h.deroo@biblionetgroningen.nl.

Ingezonden