Kerst Sing-Inn Excelsior goed bezocht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 10 december, 09.00 uur door John Havinga

WATERKOUD EN MIST | KOMENDE WEEK REGELMATIG MATIGE VORST

We hebben nog steeds mist en bewolking. Vanmiddag kan dit wel eens hardnekkig zijn en het wordt dan ook amper +1 graad. De wind is daarbij zwak tot matig en komt uit het zuiden. De zichten in de mist zijn eerst minder dan 200 meter, maar vanmiddag tijdelijk tussen 500 en 1000 meter. Vanavond en vannacht verandert er weinig, bij temperaturen rond het vriespunt tot -1 graad.

Morgen blijft het overwegend bewolkt en de wind is matig uit het zuiden. De dag verloopt grijs en de maximumtemperatuur ligt morgen rond 1 graad.

De dagen blijven we ons in koude lucht bevinden en het wordt geleidelijk nog wat kouder. Maandag is de wind tijdelijk zwak tot matig uit het zuidoosten, in de middag komt af en toe de zon tevoorschijn. De dagen daarna schijnt de zon geregeld en er komt een oostenwind op gang. Daardoor wordt het geleidelijk ouder met overdag temperaturen rond het vriespunt en in de nachten minimumtemperaturen rond -5 graden.