DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van een inbraak die gisteren tussen 14.00 en 20.30 uur in Papenburg plaatsvond. De daders doorzochten een woning en vluchtten vervolgens in onbekende richting. Het is niet bekend wat er is gestolen.

Meppen

In de nacht van donderdag op vrijdag is vanaf een bouwplaats aan de An der Haarbrücke ca 200 meter stroomkabel gestolen. Een stukje verderop werd 70 meter kabel gestolen. Het terrein waarop de kabels lagen was omheind. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Bij een ongeval op de Nagelshof is gistermiddag rond twee uur een 66 jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer, dat op een e-bike reed, werd door een bestuurder van een zwarte personenauto over het hoofd gezien toen deze vanaf de parkeerplaats bij het Emsbad de weg op reed. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.